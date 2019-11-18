В честь 165-летия Балаклавского сражения реконструкторы проведут в школах уроки «живой истории»

Школьники смогут стать «участниками» сражений Крымской войны. В рамках проекта “Севастопольские рассказы” историки и реконструкторы проведут серию уроков “живой истории” в севастопольских школах. И самых заинтересованных слушателей пригласят к участию в показательных боях.

Но прежде, чем начать этот цикл, в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника открылась экспозиция, в которой собраны литографии, одежда и оружие, предметы быта как русских солдат, так и представителей армии союзников периода Крымской войны. Выставка, приуроченная к 165-й годовщине Балаклавского сражения, будет работать до 7 декабря, вход на нее свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь