В честь 165-летия Балаклавского сражения реконструкторы проведут в школах уроки «живой истории»

18 ноября 2019     10
В честь 165-летия Балаклавского сражения реконструкторы проведут в школах уроки «живой истории»

Школьники смогут стать «участниками» сражений Крымской войны. В рамках проекта “Севастопольские рассказы” историки и реконструкторы проведут серию уроков “живой истории” в севастопольских школах. И самых заинтересованных слушателей пригласят к участию в показательных боях.

    

Но прежде, чем начать этот цикл, в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника открылась экспозиция, в которой собраны литографии, одежда и оружие, предметы быта как русских солдат, так и представителей армии союзников периода Крымской войны. Выставка, приуроченная к 165-й годовщине Балаклавского сражения, будет работать до 7 декабря, вход на нее свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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