В честь 8 марта в «Херсонесе Таврическом» расскажут о «Прекрасных херсонеситках»

С 4 по 10 марта в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» будут проходить тематические экскурсии «Прекрасные херсонеситки». Посетителям расскажут, как женщины жили, вели быт, ухаживали за собой и детьми в античную и византийскую эпохи.

Основным женским занятием в Древней Греции были домашние заботы, тем не менее девочкам из состоятельных семей давали образование: их учили читать, считать и писать. В Античном зале Херсонесского музея выставлен фрагмент пифоса, на котором сохранилась надпись, сделанная неизвестной женщиной «Пусть хоть кто-то знает, какая я несчастная; как мне избежать; я – проклятье богов. Если бы со мною здесь был слуга; ведь как мне убрать еще очаг». Из этого следует, что женщина, которая выполняла тяжелую домашнюю работу, владела грамотой.

Интересны женские украшения и экспонаты, которые рассказывают, как женщины следили за своей внешностью: всевозможные зеркала и расчески.

Начало экскурсий в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 15:00, 15:30.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь