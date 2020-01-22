В четверг в Крыму прогнозируют мокрый снег и ветер

22 января 2020     7
В четверг в Крыму прогнозируют мокрый снег и ветер

Крымский полуостров завтра окажется во власти непогоды. Синоптики сообщили о подходе к региону холодного фронта. Севастополя и его окрестностей он коснётся меньше, а вот в Симферополе, на севере и востоке Крыма повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Согласно данным, полученным Крымским УГМС, в течение суток 23 января и ночью 24 января в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильные гололёдно-изморозевые отложения, метель, гололедица; усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 20-25 м/с», – рассказал Сергей Садаклиев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым.

В МЧС напоминают, что в таких погодных условиях особо опасен выход в море, есть вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Возможны перебои в работе аэропорта, затруднения в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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