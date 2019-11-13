В четвертьфинале Кубка КФС победили ФК «Севастополь» и «Инкомспорт»

Сегодня на трех площадках проходят ответные матчи ¼ Кубка Крымского футбольного союза. Встреча ФК «Гвардеец» из Скворцово с молодежненской «Крымтеплицей» не состоялась.

ФК “Фаворит-ВД Кафа” из Феодосии сражался с “Инкомспортом” из Ялты. Лучшим бомбардиром этого матча стал Рамиль Гасанов, записавший себе на счет хет-трик. Он распечатал ворота феодосийцев уже на 9-ой минуте. На 24-ой забил еще один гол, а на 46-ой – третий. Закрепил победу «Инкомспорта» Дмитрий Иванов. Итог встречи 4:0.

Победой «Севастополя» завершилась игра с бахчисарайским «Кызылташем». Первый гол в этом матче за две минуты до конца первого периода забил Редван Османов. Во втором тайме Антон Шевчук сравнял счет. Но цифры 1:1 продержались на табло недолго. На 79-ой минуте Дмитрий Матвиенко пытался забить гол с пенальти, но ему это не удалось. Спустя еще 6 минут Матвиенко уже удачно атаковал ворота – 2:1. Отыграться «Кызылташу» так и не удалось, несмотря на добавочное время.

В эти минуты еще идет матч между “Евпаторией” и керченским “Океаном”.

А в воскресенье пройдут встречи в рамках 14-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС. В 16 часов на стадионе “Севастополь” команда города-героя сыграет с “Крымтеплицей”. В группе “Вести – Севастополь” в соцсети Вконтакте проходит розыгрыш пригласительных билетов на этот матч. До 16 часов 14 ноября вы можете принять в нем участие.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы ФК “Кызылташ”

Источник: Вести.Севастополь