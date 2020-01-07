В четырёх регионах России отметят 2500-летие Боспорского царства

7 января 2020     17
В четырёх регионах России отметят 2500-летие Боспорского царства

В этом году в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и Москве состоится празднование 2500-летия Боспорского царства.

В честь юбилея в этих регионах пройдут культурные, научные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия, сообщает “Российская газета” со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.

Так в Керчи (город входил в состав Боспорского царства под именем Пантикапеи) пройдет фестиваль античного искусства “Боспорские агоны”, на Кубани – исторические реконструкции: гладиаторские бои и набег амазонок. В Азове и Танаисе состоятся научные симпозиумы и международный археологический форум “Античное наследие России”. В нем будут участвовать ученые Греции, Франции, Германии и других стран.

В 2019 году проект «Золотое кольцо Боспорского царства» был удостоен международной премии National Geographic Traveler’s Award за вклад в развитие культурно-познавательного туризма в России и на международном уровне.

По итогам ушедшего года глобальный туристический маршрут посетили более 1 500 000 туристов из России, а также из Словении, Австрии, Германии, Японии, Китая.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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