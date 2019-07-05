В Чёрном море начнут добывать вдвое больше креветки

В прошлом году специалисты рекомендовали добывать почти 100 тонн ракообразных. К сентябрю лимит оказался исчерпан. Из-за этого к некоторым невнимательным рыбакам пришлось применить санкции .

«Откорректированы объемы рекомендованной добычи (вылова) креветок черноморских в Черном море в 2019 году в сторону увеличения на 124,8 тонн – со 120 до 244,8 тонн», – комментируют в департаменте.

Цифру увеличило бюро отраслевого совета по прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству.

Об этом пишут на официальном сайте департамента сельского хозяйства Севастополя.

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