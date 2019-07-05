В Чёрном море начнут добывать вдвое больше креветки

Об этом пишут на официальном сайте департамента сельского хозяйства Севастополя.
Цифру увеличило бюро отраслевого совета по прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству.
«Откорректированы объемы рекомендованной добычи (вылова) креветок черноморских в Черном море в 2019 году в сторону увеличения на 124,8 тонн – со 120 до 244,8 тонн», – комментируют в департаменте.
В прошлом году специалисты рекомендовали добывать почти 100 тонн ракообразных. К сентябрю лимит оказался исчерпан. Из-за этого к некоторым невнимательным рыбакам пришлось применить санкции.
фото myanapa.ru
Источник: Вести.Севастополь