В Чёрном море провели учения по оказанию помощи аварийному кораблю

13 марта 2020     8
В Чёрном море провели учения по оказанию помощи аварийному кораблю

Силы поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота провели учения по оказанию помощи аварийному кораблю в случае пожара и пробоины в корпусе.

В роли аварийного объекта выступил малый противолодочный корабль «Муромец». По легенде учений, в результате действий противника, он получил пробоину, а в одном из помещений начался пожар. На помощь выдвинулись спасательное буксирное судно, три водолазных катера и водолазные суда аварийно-спасательного отряда ЧФ.

Прибывшие военнослужащие высадились на «Муромец», ликвидировали возгорание и заделали пробоину, после чего отбуксировали аварийный корабль.

Всего в учениях приняли участие семь спасательных судов и катеров и МПК «Муромец», сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: kchf.ru

Источник: Вести.Севастополь

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