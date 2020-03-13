В Чёрном море провели учения по оказанию помощи аварийному кораблю

Силы поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота провели учения по оказанию помощи аварийному кораблю в случае пожара и пробоины в корпусе.

В роли аварийного объекта выступил малый противолодочный корабль «Муромец». По легенде учений, в результате действий противника, он получил пробоину, а в одном из помещений начался пожар. На помощь выдвинулись спасательное буксирное судно, три водолазных катера и водолазные суда аварийно-спасательного отряда ЧФ.

Прибывшие военнослужащие высадились на «Муромец», ликвидировали возгорание и заделали пробоину, после чего отбуксировали аварийный корабль.

Всего в учениях приняли участие семь спасательных судов и катеров и МПК «Муромец», сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: kchf.ru

Источник: Вести.Севастополь