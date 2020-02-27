В школах Севастополя планируют организовать раздельный сбор мусора

Севастополю необходим закон о благоустройстве территорий. Такое мнение высказал в интервью Вести ФМ депутат Законодательного собрания города Севастополя второго созыва, председатель постоянного комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

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Он напомнил, что подобные законы уже работают в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Камзолова, в ближайшее время будет создана комиссия для разработки проекта регионального закона.

«Основным положением этого закона, я считаю то, что у нас будут проводиться общественные слушания. Жители того или иного района смогут обсуждать какой бы они хотели видеть территорию, где они проживают. Севастопольцы будут понимать, что здесь нужна спортивная площадка или фонтан, или, например, скамейки. А после всех обсуждений, принятия коллегиального решения жителями, правительство должно будет прислушаться и пойти им навстречу», – пояснил депутат.

Вячеслав Камзолов рассказал, что в комитете по городскому хозяйству сейчас активно прорабатывается вопрос сбора мусора, в том числе раздельного сбора ТКО.

«Мы тем самым уменьшим нагрузку на полигон. Культура раздельного сбора мусора успешно сейчас в Москве работает. Я думаю, что Севастополь не хуже Москвы, и мы эту программу к 2021 году подготовим и внедрим», – пояснил Камзолов.

По его словам, на ближайшее заседание комитета по городскому хозяйству парламентарии планируют пригласить представителей департамента образования. Депутаты хотят предложить разместить на территории школ контейнеры для раздельного сбора мусора.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь