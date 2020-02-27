В школах Севастополя проведут уроки по оказанию первой помощи

Общероссийская акция «Всероссийский урок по первой помощи» пройдет 28 февраля в Севастополе.

В рамках акции при поддержке Департамента здравоохранения Севастополя в севастопольских школах проведут классные часы и интерактивные уроки по первой помощи для повышения медицинской грамотности учащихся.

Всероссийский урок по оказанию первой помощи состоится в 85 субъектах Российской Федерации. Организаторами проекта стали общественное движение «Волонтеры-медики», детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и Минздрав России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь