В школах Севастополя проведут урок по оказанию первой помощи

27 февраля 2020     11
В школах Севастополя проведут урок по оказанию первой помощи

Общероссийская акция «Всероссийский урок по первой помощи» пройдет 28 февраля в Севастополе.

В рамках акции, при поддержке Департамента здравоохранения Севастополя, в севастопольских школах проведут классные часы и интерактивные уроки по первой помощи для повышения медицинской грамотности учащихся.

Всероссийский урок по оказанию первой помощи состоится в 85 субъектах Российской Федерации. Организаторами проекта стали общественное движение «Волонтеры-медики», детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и Минздрав России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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