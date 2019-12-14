В школе, где учился подводник Андрей Воскресенский, открыли памятную доску

14 декабря 2019     22
В школе, где учился подводник Андрей Воскресенский, открыли памятную доску

Сегодня утром на здании севастопольской школы №22 торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Андрею Воскресенскому, капитану 1 ранга, погибшему этим летом в ходе испытаний глубоководного аппарата в Баренцевом море. 

Он родился и вырос в Севастополе, здесь же решил связать свою жизнь с морем и в 1994 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. В октябре имя Андрея Воскресенского и еще одного выпускника училища, погибшего вместе с ним – Владимира Абанкина – выгравировали на мемориале в честь выпускников, павших при исполнении воинского долга. Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский были включены в Бессмертный экипаж, в котором теперь 61 подводник.

А теперь памятная доска появилась и на школе, в которой учился гидронавт. 

В последние годы вместе с семьей Андрей Воскресенский жил в Ленинградской области в городе Сосновый Бор. Он женился на дочери подводника, контр-адмирала, почетного гражданина Соснового Бора Владимира Бедердинова. За переход вокруг Земли в подводном положении Бедердинов получил Орден Красного знамени. Он был руководителем Учебного центра ВМФ в Сосновом Бору.

У капитана остались 15-летний сын и 23-летняя дочь. Самому Андрею Воскресенскому было 47 лет.

Доску памяти Владимира Абанкина открыли 24 октября на здании школы №27 в совхозе им.Софьи Перовской. Работа погибших подводников максимально засекречена, их называют просто “специалисты по глубоководной деятельности”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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