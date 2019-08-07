В школе экскурсоводов Херсонеса состоялся первый выпуск

В школе экскурсоводов, которая была открыта на базе Херсонесского историко-археологического музея-заповедника, состоялся первый выпуск.

На экспресс-курсах, проходивших с 8 июля по 3 августа, обучалось 26 человек. Первыми слушателями стали как опытные экскурсоводы с большим стажем, так и молодёжь – в основном студенты. Лекции читали ведущие специалисты музея.

Экспресс-курсы позволили уже в этом сезоне запустить в Херсонесе три новых вечерних маршрута. Слушателям, которые успешно сдали экзамен, выдан допуск, дающий право проведения экскурсий по херсонесскому городищу.

Источник: Вести.Севастополь