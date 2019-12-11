В школе №40 открыли памятную доску выпускнику, погибшему в Афганистане

11 декабря 2019     24
В школе №40 открыли памятную доску выпускнику, погибшему в Афганистане

Мемориальную доску, посвящённую выпускнику, героически погибшему в Афганистане, открыли в школе №40 на Северной стороне.

На торжественном мероприятии присутствовали представители властей и регионального отделения общественной организации «Боевое Братство», сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Игорь Трещев родился 25 января 1964 года в Севастополе. Был призван в ВС СССР в 1982 году. Более 20 раз принимал участие в боевых операциях. 16 октября 1984 года вертолёт Ми-8, в котором Игорь Трещев находился в составе десанта, был подбит и потерпел катастрофу. За мужество и отвагу посмертно награждён орденом Красной Звезды.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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