В школе №44 объявили сбор вещей для погорельцев

16 сентября 2019     18
В школе №44 объявили сбор вещей для погорельцев

Ночью в центре Севастополя на улице Капитанской произошел пожар в частном доме. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. 

В ГУ МЧС нам сообщили, что пожарных семья Литовских, живущая в доме, не вызывала, а самостоятельно боролась с огнем. Все остались живы, но имущество и документы сгорели полностью. 

В семье растут трое несовершеннолетних детей – Павел, Дмитрий, Анастасия, все они учатся в школе №44. И там в кабинете заместителя директора по воспитательной работе сегодня организовали пункт сбора вещей для погорельцев, потому что из дома они выскочили, в чем были, и не смогли спасти свое имущество. 

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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