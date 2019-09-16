В школе №44 объявили сбор вещей для погорельцев

Ночью в центре Севастополя на улице Капитанской произошел пожар в частном доме. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В ГУ МЧС нам сообщили, что пожарных семья Литовских, живущая в доме, не вызывала, а самостоятельно боролась с огнем. Все остались живы, но имущество и документы сгорели полностью.

В семье растут трое несовершеннолетних детей – Павел, Дмитрий, Анастасия, все они учатся в школе №44. И там в кабинете заместителя директора по воспитательной работе сегодня организовали пункт сбора вещей для погорельцев, потому что из дома они выскочили, в чем были, и не смогли спасти свое имущество.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь