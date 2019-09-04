В школе №49 открыли две мемориальных доски, посвящённые выпускникам

4 сентября 2019     19
В школе №49 открыли две мемориальных доски, посвящённые выпускникам

20-летний курсант Сергей Каналюк и подводника Денис Пшеничников погибли, исполняя воинский долг.

В Севастопольской школе №49 торжественно открыли две мемориальных доски, посвящённых выпускникам – курсанту Военно-морского инженерного училища имени Дзержинского Сергею Каналюку и капитан-лейтенанту Денису Пшеничникову.

В мероприятии приняли участие представители Управления образования, Закособрания, Черноморского флота, общественности, родители моряков, ученики и преподаватели школы.

Командир группы управления электромеханической боевой части атомной подводной лодки «Курск» Денис Пшеничников родился 11 апреля 1974 года в Севастополе. 12 августа 2000 года он погиб, как и весь экипаж подлодки в Баренцевом море. Капитан-лейтенант посмертно награждён орденом Мужества.

Курсант четвёртого курса Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского в Санкт-Петербурге Сергей Каналюк родился в Севастополе 20 июля 1978 года.

Во время несения дежурства в здании Адмиралтейства, 26 января 1999 года, двое неизвестные напали на курсанта и попытались отобрать у него автомат. Сергей был смертельно ранен, но обратил нападавших в бегство. Он посмертно удостоен награды «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В школе №49 открыли две мемориальных доски, посвящённые выпускникам

20-летний курсант Сергей Каналюк и подводника Денис Пшеничников погибли, исполняя воинский долг. В Севастопольской школе №49 торжественно открыли две мемориальных …



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