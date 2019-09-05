В школе №49 открыли мемориальные доски, посвящённые погибшим выпускникам

20-летний курсант Сергей Каналюк и подводник Денис Пшеничников погибли, исполняя воинский долг.

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В Севастопольской школе №49 торжественно открыли две мемориальных доски, посвящённых выпускникам – курсанту Военно-морского инженерного училища имени Дзержинского Сергею Каналюку и капитан-лейтенанту Денису Пшеничникову.

В мероприятии приняли участие представители Управления образования, Заксобрания, Черноморского флота, общественности, родители моряков, ученики и преподаватели школы.

Командир группы управления электромеханической боевой части атомной подводной лодки «Курск» Денис Пшеничников родился 11 апреля 1974 года в Севастополе. 12 августа 2000 года он погиб, как и весь экипаж подлодки в Баренцевом море. Капитан-лейтенант посмертно награждён орденом Мужества.

“Денис всегда был первым. Всегда приходил на помощь. Когда однажды предложили, кто, Денис говорит: нет, я – первый. И как сейчас помню – одно орудие труда берёт, и второе. Я говорю – как, Денис? Двумя будешь работать? У меня, говорит, две руки”, – вспоминает классный руководитель Дениса Пшеничникова Татьяна Климчук.

Курсант четвёртого курса Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского в Санкт-Петербурге Сергей Каналюк родился в Севастополе 20 июля 1978 года.

“Команду выручал, подтягивался 50 и 100 раз. Я помню, что его тренер рассказывал. Вот, бой проигрывает, тренер – ах! Ушёл, махнул рукой. Вдруг слышит аплодисменты бурные, возвращается – а Серёжка победил! Умел преодолевать себя!”, – рассказывает Людмила Солодухина, классный руководитель Сергея Каналюка.

Во время несения дежурства в здании Адмиралтейства, 26 января 1999 года, двое неизвестных напали на курсанта и попытались отобрать у него автомат. Сергей был смертельно ранен, но обратил нападавших в бегство. Он посмертно удостоен награды «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь