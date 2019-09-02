В школу "Артека" пошли более 3 тысяч детей

2 сентября 2019     17
В школу "Артека" пошли более 3 тысяч детей

Всего 1 сентября образовательный центр принял 3334 ребёнка. Из них 330 – крымчане. Об этом пишет пресс-служба МДЦ “Артек”.

Итоги 1 сентября 2019: рекордное количество первоклассников – 60 человек, в основном –  из Гурзуфа и Большой Ялты, 21 ребёнок с особенностями здоровья, дети из Германии, Израиля, Испании – всего из 22 стран. 

“У “Артека” сегодня более 90 тематических образовательных партнеров, программы которых доступны всем желающим и разнообразны: от самолетостроения до экологии, от спорта до музыка, от живописи и ремесел до естественных наук”, – подчеркнул Константин Федоренко, директор МДЦ “Артек”.

Вместе с праздничной линейкой прошло и открытие 10 смены “Бесконечное множество”.

А недавно в “Артеке” представили изобретения школьников.

фото artek.org

Источник: Вести.Севастополь

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