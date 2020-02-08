В штабе Черноморского флота прошёл военный совет

Под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова состоялось расширенное заседание Военного совета флота, на котором шла речь о деятельности корабельных соединений, состоянии боевой подготовки, материально-технического обеспечения, ремонта техники и вооружения, воинской дисциплины.

Среди основных задач, которые корабельным соединениям флота и воинским частям предстоит решать в 2020 году: увеличение интенсивности и качества выполнения задач боевой подготовки, обеспечение приёма в боевой состав ЧФ новых образцов военной техники, а также выполнение задач в Средиземном море.

Кроме докладов, была и торжественная минута. Отдельное подразделение разведки Черноморского флота наградили переходящим вымпелом командующего войсками Южного военного округа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь