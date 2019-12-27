В Эрмитаже открылась экспозиция, посвящённая античному Крыму

Сегодня, 27 декабря, в Эрмитаже открыли новую постоянную выставку, посвящённую жизни античных колоний в Крыму и Северном Причерноморье.

Открытие стало завершающим этапом масштабной реэкспозиции античной коллекции, начавшейся в 2000 году. Теперь посетители смогут увидеть предметы быта греческих колонистов: посуду, оружие, элементы мебели и игрушки, сообщает канал «Россия – Санкт-Петербург».

Всего около 1200 предметов, многие из которых раньше никогда не экспонировались.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь