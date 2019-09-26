В этом году в Севастополе капитально отремонтируют еще один дом

Этого адреса изначально не было в списке на 2019 год.

Во время проведения работ по капитальному ремонту домов на ул. Севастопольская 74, Советская 40, Адмирала Макарова 17, героев Севастополя 46, удалось сэкономить средств в размере миллиона рублей, а в Балаклаве на объектах Калича 18, Крестовского 8, 41, 43, 48 и Ракетная 8 сэкономили 4 млн 622 тысячи рублей. Об этом на заседании правительства сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Чтобы не возвращать деньги в бюджет, предлагается потратить их на капитальный ремонт других домов.

«Предлагается включить дополнительно дом №12 по Большой Морской и провести ремонт крыш 102, 104 и 106 дома по ул. Василия Жукова», – доложил Тарасов.

По его словам, проектно-сметная документация по этим объектам уже разработана, и собирались комиссии по ускорению капитального ремонта в этих домах.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь