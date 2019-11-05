В этом летнем сезоне в Крым прилетело рекордное число пассажиров

5 ноября 2019     17
В этом летнем сезоне в Крым прилетело рекордное число пассажиров

4,1 млн пассажиров обслужил международный аэропорт Симферополь с 31 марта по 26 октября. Это на 40,4 тысяч человек больше, чем было за такой же период 2018 года.

А в целом с начала года аэропорт принял и отправил 4,7 млн пассажиров. Пик пришелся на 10 августа – в этот день через воздушную гавань Крыма прошли 34 тысячи человек, что стало абсолютным рекордом за последние три года.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, в этом весенне-летнем сезоне рейсы из Симферополя выполняли 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Впервые в расписании появились рейсы в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск.

Также аэропорт принял и отправил 676 чартерных рейсов – это 195,6 тысяч пассажиров. По сравнению с 2018 годом, число перевезенных чартерными рейсами выросло на 30%. Эти цифры стали рекордными в новейшей истории аэропорта Симферополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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