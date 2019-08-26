В Южном военном округе начались масштабные командно-штабные учения

26 августа 2019     17
В Южном военном округе начались масштабные командно-штабные учения

Как сообщает пресс-служба ЮВО, на разных этапах в них будут участвовать 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе 30 самолетов и более 60 вертолетов, 100 танков, до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В общей сложности различные элементы на 12 полигонах военного округа: на земле, в воде и воздухе – будут отрабатывать 8 тысяч военнослужащих из 7 южных регионов России.

Особое внимание во время учений будет уделено работе штабов с новейшими автоматизированными системами управления. Они объединяют в единый боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию.

В рамках учений были подняты по тревоге расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» в Краснодарском крае, мотострелковое и танковые подразделения в Волгограде.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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