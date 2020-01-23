В Ялте ветер сорвал новогоднюю иллюминацию и повалил деревья

В Ялте поднялся ураганный ветер, и пошел мокрый снег.
Ураган смел элементы благоустройства и новогодние конструкции, установленные на набережной города. В одном из детских садов города ветер вырвал с корнем деревья, сообщают жители в социальных сетях.
Департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города проводит восстановительные работы по укреплению и восстановлению поврежденных конструкций, а также уборку территории. Последствия непогоды обещают устранить до конца дня.
Штормовое предупреждение по всему Крыму будет действовать и завтра. Ожидаются мокрый снег, сильные осадки, гололед, метель, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 20-25 м/с.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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