В Ялте в День города продлят работу общественного транспорта

В Ялте в период праздничных мероприятий ко Дню города 10-11 августа работу общественного транспорта продлят до полуночи. Об этом сегодня сообщил заместитель главы местной администрации Станислав Шапортов информационному агентству Крыминформ.

Большая часть автобусов городского и пригородного сообщения будет работать до полуночи, кроме маршрутов №1А, 2, 36, 38 и 38.

Троллейбусный маршрут №1 будет работать до 22:00, маршрут №3 Ялта – Массандра до 23:30, а №42 Ялта – Никита до 23:00.

Как Ялта отметит праздник и какие мероприятия пройдут в городе, можно прочитать здесь.



Источник: Вести.Севастополь