В Ялте в десятый раз наступит "Чеховская осень"

Знаменитый литературный фестиваль в этом году отмечает десятилетний юбилей. События уже традиционно пройдут в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова и доме-музее писателя.

С 25 по 28 октября в Ялте встретятся писатели и поэты со всей России и зарубежных стран. Событие анонсирует Союз писателей республики Крым.

Творческих людей ждут конкурсы слова – пейзажная, духовно-философская и военная лирика, поэтический ринг “Крымская муза”, соревнование поэтов-маринистов. Дополнительно пройдут мастер-классы писателей международного уровня и экскурсионные программы в Ливадийский дворец, дом-музей Чехова в Ялте.

Материальным результатом встречи станут традиционный ежегодный сборник и альманах.

фото yalta-tv.ru

Источник: Вести.Севастополь