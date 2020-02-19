В Ялте задержали фальшивомонетчика

19 февраля 2020     9
В Ялте задержали фальшивомонетчика

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали фальшивомонетчика в одном из супермаркетов Ялты.

Мужчина пытался рассчитаться за покупки в магазине пятитысячной купюрой, которая вызвала подозрение у продавца. Убедившись в том, что деньги поддельные, кассир незаметно нажала кнопку тревожной сигнализации и стала тянуть время до приезда группы задержания Росгвардии.

Гражданин передан сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела МВД для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

Как установили правоохранители задержанный 38-летний житель Ялты, ранее судим не был.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы ФГКУ УВО ВНГ России по РК

Источник: Вести.Севастополь

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