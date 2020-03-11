В Ялте из пункта приема украли 200 кг металлолома

На одном из ялтинских пунктов приема металлолома обнаружили пропажу свыше 200 кг лома и обратились в полицию. Материальный ущерб руководство пункта оценило в 75 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след предполагаемого похитителя: 20-летнего жителя Ялты, ранее уже судимого за кражу. Сейчас на него возбуждено новое уголовное дело по этой же статье.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта mpklom.ru

Источник: Вести.Севастополь