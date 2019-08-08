В Ялте мужчины на гидроцикле сбили женщину на сапборде

48-летней женщине понадобилась медицинская помощь: она получила колотую рану бедра и ушиб стопы.

Происшествие случилось в Ялте в 30 метрах от пляжа «Актер». Двое мужчин катались на гидроцикле и совершили наезд на женщину, которая управляла сапбордом, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Но отвечать по закону будут не только эти мужчины, но и владелец гидроцикла, который в нарушение требований безопасности, передал им управление плавательным средством.

Но самое интересное началось потом. По закону, полицейские должны были изъять гидроцикл. Однако вывезти его с берега на специальную площадку им не дали. Неизвестные перегородили легковым автомобилем узкий выезд с места стоянки техники. Пришлось вызывать сотрудников ГИБДД, именно они эвакуировали гидроцикл на штрафстоянку.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении владельца гидроцикла уголовного дела.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь