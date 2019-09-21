В Ялте открылся IV кинофестиваль "Евразийский мост"

На пять дней Ялта стала площадкой для встреч артистов, режиссеров, кинокритиков и всех, кто имеет отношение к российскому кино.

IV фестиваль «Евразийский мост» накануне открыли министр культуры России Владимир Мединский и основатель этого кинофорума, режиссер Никита Михалков. Именно он еще в 2014 году на презентации своего фильма “Солнечный удар” предложил учредить в Крыму ежегодный кинофестиваль. И с 2016-го Ялта в бархатный сезон принимает у себя кинематографистов не только из России, но и других стран.

На церемонии открытия также присутствовали вновь избранный глава Крыма Сергей Аксенов, министр культуры республики Арина Новосельская, народный артист России Виктор Мережко, глава Фонда кино Вячеслав Тельнов, продюсер Леонид Верещагин. Вел церемонию актер Марат Башаров.

“Все что угодно можно снять в Крыму, и я уверен, что кино в Крыму возродится, возродится Ялтинская студия, и мы будем делать здесь много хороших фильмов”, — заявил на церемонии открытия Владимир Мединский, добавив, что Крым всегда был любимым местом съемок у советских, а потом и российских режиссеров. “Правительство Республики Крым будет и дальше поддерживать проведение этого кинофестиваля. Желаю участникам удачи и успехов в реализации своих творческих надежд, а зрителям – положительных впечатлений и эмоций!” – написал на своей странице в Фейсбуке Сергей Аксенов после открытия фестиваля.

Как сообщает РИА Новости Крым, на открытии фестиваля вручили открытую премию российской прессы “Резонанс”, его получил фильм Бориса Акопова “Бык”.

А фильмом открытия фестиваля стала картина Клима Шипенко “Текст” с Александром Петровым в главной роли. Актер тоже приехал в Ялту. Главный герой фильма – 27-летний Илья Горюнов – получает доступ к смартфону Петра, из-за которого он семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Благодаря смартфону, Илья видит и может управлять аккаунтами Петра, его перепиской и через текст на экране телефона вдруг ощущает себя Петром, вершителем жизни другого человека.

Фестиваль в Ялте завершится 24 сентября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с личной страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь