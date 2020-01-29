В Ялте отмечают 160-летие со дня рождения Чехова

Сегодня утром работники дома-музея Антона Чехова в Ялте и представители творческих союзов возложили цветы к памятнику писателя, который стоит в Приморском парке. Так в Крыму началось празднование юбилея Антона Павловича.

В вестибюле литературного музея сегодня весь день проходит трансляция виртуальных выставок (“Красота и правда человеческой жизни”, “Необыкновенный сад А. П. Чехова”)

Также там сегодня открыли еще две выставки: “Чеховская иконография” и экспозицию работ художника Николая Полюшенко.

И еще сегодня посетителям музея покажут сценки из пьесы “Дядя Ваня” в постановке Крымского драматического театра им. М. Горького. Вход на все мероприятия свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь