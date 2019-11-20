В Ялте пенсионер сбросил своего приятеля с балкона

67-летний житель Ялты признался в убийстве своего знакомого – в ходе драки он сбросил его с балкона, и мужчина разбился.

Вместе с погибшим они пили спиртное и в какой-то момент начали выяснять отношения. Ссора переросла в драку, которая продолжилась на общем балконе. В пылу эмоций пенсионер по неосторожности перекинул приятеля через ограждение, как он говорит, без умысла убить.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на мужчину возбудили уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь