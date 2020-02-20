В Ялте планируют построить горнолыжный комплекс и океанариум

Ялтинские власти рассматривают возможность строительства горнолыжного комплекса и океанариума на Южном берегу Крыма.

По мнению главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, развитие зимних видов спорта привлечет дополнительный поток туристов на полуостров. Спортивные объекты планируется построить по примеру горнолыжного комплекса «Снеж.Ком» в Красногорске, с особенностями которого Иван Имгрунт ознакомился в ходе рабочего визита в Московскую область. Он отметил, что опыт в реализации подобного проекта будет очень полезен Ялте.

В настоящее время власти заняты поиском подходящего для строительства участка и определением источника финансирования, сообщает ИА «Крыминформ».

Помимо горнолыжных трасс и круглогодичного аквапарка, на территории комплекса планируется создание детской школы для зимних видов спорта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь