В Ялте покажут уникальные автомобили

Более 40 ярких автомобилей выставят под открытым небом завтра, 13 июля, на площадке в районе верхней станции канатной дороги “Мисхор-Ай-Петри”.

На фестивале крымских автомобилей “Мост” выберут машину с самым громким рёвом мотора и автозвуком. Большинство экспонатов привезут из ялтинского Музея автомобильного искусства. Организаторы анонсируют известные спорткары середины прошлого века, автомобили авторской сборки и авто в стиле Rat look, старые только на вид. Обещают также экспонаты, единственные в России.

“Мы также приглашаем крымчан и севастопольцев тоже поучаствовать в фестивале со своими автомобилями. Главное условие – яркий дизайн и интересная история”, – комментируют организаторы фестиваля.

Торжественное открытие и программа стартуют в 14:00 в эту субботу, 13 июля.

фото vk.com/kfa_most

Источник: Вести.Севастополь