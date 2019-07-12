Более 40 ярких автомобилей выставят под открытым небом завтра, 13 июля, на площадке в районе верхней станции канатной дороги “Мисхор-Ай-Петри”.
На фестивале крымских автомобилей “Мост” выберут машину с самым громким рёвом мотора и автозвуком. Большинство экспонатов привезут из ялтинского Музея автомобильного искусства. Организаторы анонсируют известные спорткары середины прошлого века, автомобили авторской сборки и авто в стиле Rat look, старые только на вид. Обещают также экспонаты, единственные в России.
“Мы также приглашаем крымчан и севастопольцев тоже поучаствовать в фестивале со своими автомобилями. Главное условие – яркий дизайн и интересная история”, – комментируют организаторы фестиваля.
Торжественное открытие и программа стартуют в 14:00 в эту субботу, 13 июля.
фото vk.com/kfa_most
Источник: Вести.Севастополь
|
Враги России запускают в соцсети команды «ботов», которые занимаются дестабилизацией ситуации в Крыму
Враги России запускают в социальные сети целые команды так называемых «ботов», которые занимаются дестабилизацией ситуации, в том числе и в …
|
Гореловцы собираются «прикрутить вентиль» государственному телеканалу?
Понеслось… Воодушевлённые отставкой севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова группа говорунов из команды Алексея Чалого предвкушает расправу над средствами массовой информации, которые …
|
Дома на улице Паршина в Севастополе расселят принудительно
Суд Гагаринского района удовлетворил иск прокуратуры и обязал департамент капитального строительства обеспечить квартирами жителей нескольких многоквартирных домов по ул. Паршина. …
|
В Ялте покажут уникальные автомобили
Более 40 ярких автомобилей выставят под открытым небом завтра, 13 июля, на площадке в районе верхней станции канатной дороги “Мисхор-Ай-Петри”. …
|
Metallica выпустит азбуку
‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …