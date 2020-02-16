В Ялте полицейские искали школьников, прогуливающих занятия

Несколько дней в Ялте полицейские участвовали в рейде по предотвращению прогулов занятий по неуважительным причинам.

На улицы города, в рамках рейда «Урок», вышли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Ялте совместно с представителями центра социальных служб и администрации города.

За непосещение детьми общеобразовательных учреждений по закону к административной ответственности могут быть привлечены их родители или опекуны, напоминает УМВД по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь