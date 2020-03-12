В Ялте пройдет семейный фестиваль в формате пикника

С 1 по 5 апреля на центральной площади Ялты будет проходить фестиваль «О, да! Весна!». Он откроет весенний сезон на Южном берегу Крыма.

На пикник ждут детей и взрослых. Для них будут работать фудкорты и ярмарки с продуктами местных производителей, а также крымскими сувенирами. Под открытым небом можно будет посмотреть кино и мультфильмы. Также детей ждут развлечения и мастер-классы по различным видам искусства.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото организаторов фестиваля

Источник: Вести.Севастополь