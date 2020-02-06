В Ялте с пирса в море волной унесло мужчину

Сегодня в полдень на ялтинском пляже Приморский была развернута операция по спасению мужчины. Несмотря на сильное волнение моря, он вышел на пирс, и оттуда его смыло волной.

На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение, и волнение моря сегодня составило 4 балла. Высокие волны осложняли поисковую операцию, которую развернули сотрудники Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» и ГИМС ГУ МЧС России по Крыму. Мужчина постоянно пропадал у спасателей из виду. В итоге он захлебнулся водой, и на берег его вытащили уже мертвым.

Похожий случай на набережной Ялты произошел накануне – с причала вот так же волной смыло мужчину и девушку. Их тела удалось подобрать только с борта проходящего мимо города судна.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь