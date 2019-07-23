В Ялту поступят 27 троллейбусов на автономном ходу

Администрация Ялты решила улучшить экологическую обстановку в городе и перераспределить транспортные потоки, сообщает Крыминформ. Так по улице Карла Маркса в день проходит около 1800 маршруток, по Киевской и Московской – более 1000, по Кирова – 1200.

«Для улучшения ситуации в этой сфере мы отдадим приоритет экологически чистым видам транспорта», – сообщил на встрече с жителями заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.

Ялта в ближайшее время получит 27 новых троллейбусов на автономном ходу, это позволит также решить вопрос транспортного обслуживания поселков, входящих в городской округ Ялты.

Шапортов добавил, что во всех автобусах и маршрутных такси на видном месте появятся таблички с указанием дежурного номера телефона единой диспетчерской службы, позвонив по которому любой пассажир сможет высказать свои замечания и предложения по работе общественного транспорта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь