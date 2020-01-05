В январе заключат контракт на строительство больницы скорой помощи в Севастополе

Ожидается, что больница скорой помощи станет первым объектом в будущем медицинском кластере Севастополя. Остальные высокотехнологичные медучреждения: инфекционную больницу и онкодиспансер, также построит корпорация «Ростех».

«Распоряжение должно выйти, соответственно, в первых числах после нового года. Я думаю, что до конца января контракт с госкорпорацией «Ростех» мы заключим по строительству больницы, и проект начнёт реализовываться», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Работы будет проводить компания, входящая в госкорпорацию «Ростех».

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