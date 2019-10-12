В 2019 году в Крыму ликвидируют 62 незаконные свалки

12 октября 2019     18
В 2019 году в Крыму ликвидируют 62 незаконные свалки

С начала года уже рекультивировали 17 свалок общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров.

«В 2019 году на территории Республики Крым, за границами населённых пунктов, запланировано ликвидировать 62 несанкционированных места размещения отходов», – приводит пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма слова замминистра Натальи Кривенко.

В соответствии с распоряжением Главы Республики выявлением несанкционированных свалок отходов занимается Министерство экологии и природных ресурсов, а ликвидацию организует Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

С начала года уже ликвидировано 17 свалок отходов на территории Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Сакского и Симферопольского районов, а также городского округа Судак.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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