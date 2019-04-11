В 2019 году «Золотая Балка» посадит 180 гектаров новых виноградников

11 апреля 2019     40
В 2019 году «Золотая Балка» посадит 180 гектаров новых виноградников

Агрофирма «Золотая Балка» приступила к сезонной посадке саженцев в рамках cтратегии обновления виноградников, рассчитанной до 2025 года. С начала апреля на специально подготовленных почвах Севастопольской винодельческой зоны началась механизированная посадка лучших европейских сортов, адаптированных к климату севастопольского региона.

По словам главного агронома агрофирмы «Золота Балка» Николая Васильевича Добрийвечер, «на 39 гектарах будет посажен сорт Рислинг Рейнский, на 4 гектарах – Совиньон белый и на 26 гектарах – Шардоне». Посадка продлится 10 дней.

Если в 2018 основные инвестиции были направлены на модернизацию производства (запуск нового завода), то приоритет 2019 – вложения в виноградники.

Всего на площади 76,33 га планируется высадить порядка 280 тысяч саженцев.

В полевых работах задействовали два трактора, оснащенные самым современным оборудованием, позволяющим осуществлять лазерный контроль посадки, что позволит в будущем производить механизированный сбор урожая.

8 апреля «Золотую Балку» посетили представители Правительства Севастополя, директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Сергеевич Чумаков. В процессе посадки саженцев принял участие Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников: он лично управлял трактором: «Для меня это полная разгрузка, когда садишься за руль и видишь, как в землю сажается виноград, будущая лоза, из которой потом родится севастопольские вино. Это особые эмоции. Мы активно поддерживаем наших виноделов и считаем винодельческую отрасль одной из самых перспективных».

На ближайшие 10 лет в «Золотой Балке» разработан план полной замены виноградников, согласно которому неэффективные насаждения будут заменены на новые посадки. Так, осенью 2019 г. запланирована посадка европейских саженцев сортов Пино Серый, Шардоне, Ркацители на площади 102 га.


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