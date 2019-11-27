В 2019 году корабли и подлодки Черноморского флота преодолели 237 тысяч морских миль

27 ноября 2019     16
В 2019 году корабли и подлодки Черноморского флота преодолели 237 тысяч морских миль

На расширенном заседании Военного совета Черноморского флота подвели итоги уходящего года.

Более 237 тысяч морских миль в Чёрном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах прошли в 2019 году надводные корабли и подводные лодки. Они  совершили более 50 деловых заходов в порты Греции, Турции, Египта, Алжира, Кипра, Сирийской Арабской Республики, Омана, Джибути, Йемена и Пакистана. В общей сложности в море корабли провели 4500 ходовых суток.

Экипажи кораблей и береговые войска флота в течение 2019 учебного года провели более 150 учений, в том числе с боевой стрельбой.

В 2020 году одними из главных задач, кроме военной подготовки, остается приём в состав флота новых кораблей, судов, вооружения, военной и специальной техники, а также выполнение задач в Средиземном море.

Также подразделения флота начали подготовку к масштабным стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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На расширенном заседании Военного совета Черноморского флота подвели итоги уходящего года. Более 237 тысяч морских миль в Чёрном и Средиземном …



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