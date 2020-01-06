В 2019 году Крым принял рекордное количество отдыхающих

6 января 2020     17
В 2019 году Крым принял рекордное количество отдыхающих

Всего за год на полуострове побывало 7,43 миллиона туристов, что на 9,3% больше, чем в 2018 году.

Более 6 000 человек прибыли на полуостров по открытой в декабре железнодорожной части Крымского моста. Всего по мосту в Крым приехали 57% гостей, такими данными на своей странице в соцсети ВКонтакте поделился глава республики Сергей Аксёнов.

По прогнозам регионального Министерства курортов и туризма, в новогодние каникулы в Крыму отдохнут ещё свыше 200 тысяч человек.

Иностранные туристы, чаще всего посещающие полуостров – это жители Украины. Их около 1,1 миллиона человек. Из Беларуси – 20%, Казахстана – 11%, Германии – 7%, Узбекистана и Армении – по 4% гостей. Также в Крыму в минувшем сезоне побывали граждане Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда и других стран.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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