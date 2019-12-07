В 2020 году в Севастополе начнут проводить трансплантации органов

В следующем году в Севастополе планируют впервые провести трансплантацию почки.
«Проведение первой операции было запланировано на этот год, но не успели провести эту часть подготовительной работы – переносим на следующий», – рассказала ТАСС замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Екатерина Кормачева.
Выполнять операции планируется на территории сосудистого центра. Специалисты уже прошли обучение. В Севастополь приезжал главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Решено, что первые операции по пересадке будут проводить с участием московских врачей.
По информации городского департамента, необходимо проводить по 30 трансплантаций почек в год.
Источник: Вести.Севастополь