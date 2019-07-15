В 2020 году Евпатория установит связь с космосом

Станция дальней космической связи в Евпатории заработает летом следующего года для приема данных с астрофизической космической обсерватории “Спектр-РГ”, которую вывели на орбиту 13 июля, сообщил РИА Новости руководитель отдела наземных научных комплексов Института космических исследований РАН Владимир Назаров

“К августу следующего года мы планируем подключить антенну в Евпатории, 70-метровую антенну для приема научной информации”, – сказал Назаров.

В настоящее время в проекте задействованы 12-метровые антенны в Медвежьих Озерах, Байконуре, а также 64-метровая в Медвежьих Озерах и 70-метровая в Уссурийске. К 2020 году к ним присоединится и модернизированная Евпаторийская обсерватория.

Никита Железняк

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Источник: Вести.Севастополь