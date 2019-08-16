В 2020 году круизный сезон лайнера «Князь Владимир» увеличили на 3 месяца

16 августа 2019     18
В 2020 году круизный сезон лайнера «Князь Владимир» увеличили на 3 месяца

В следующем году для круизного лайнера «Князь Владимир» навигация начнется на 2,5 месяца раньше, чем в 2019-ом – он отправится в первый рейс 1 марта. А закончится на две недели позже обычного – 19 октября.

Как говорят в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, это будет самая продолжительная навигация теплохода «Князь Владимир» с 2017 года – с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. В советское время морское сообщение по линии Сочи — Крым не прекращалось даже зимой.

Также по пути следования лайнер заходит в Ялту и Новороссийск. В июне генеральный директор компании “Черноморские круизы” Виктор Глуховщенко заявил, что круизную линию лайнера “Князь Владимир” планируют продлить до Сухума, столицы Абхазии. Более того, в межсезонье теплоход мог бы заходить и в турецкие порты.

Накануне стартовали продажи туров на 2020 год. «Князь Владимир» должен совершить 35 рейсов, сообщает интернет-портал «Кубань 24», хотя за две предыдущие навигации лайнер выполнил 26 рейсов и перевез 8 тысяч 700 пассажиров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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