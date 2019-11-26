В 2020 году севастопольские ТОСы смогут получить гранты 1-3 млн рублей

26 ноября 2019     11
В 2020 году севастопольские ТОСы смогут получить гранты 1-3 млн рублей

Принимать заявки в департаменте территориального развития начнут весной.

В следующем году 23 ТОСа смогут получить гранты в размере от одного до трёх миллионов рублей. А победители этого года, их 10, уже завершают реализацию своих идей. Есть и социальные проекты, но большинство касается благоустройства. Так, например, ТОС «Георгиевская балка» потратил три миллиона рублей на установку лестницы. Трап протяженностью 120 метров впервые соединил жилые дома и улицу Жидилова. После завершения работ путь из Георгиевской балки до ближайшей остановки общественного транспорта, детского сада и школы станет намного короче.

«Ближайшая остановка общественного транспорта – это шесть километров, идти надо пешком в любую погоду… А здесь был овраг, гористая местность, гололёд… Добраться было невозможно… Не ходили, пропускали, ни в магазин, ни в школу, ни в детский сад, поэтому люди объединились, разработали проект, участвовали, защитили, выиграли, сейчас его реализуют», – делится и.о. директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя Сергей Бездольный.

Рабочие немного отстают от графика. Это связано со сложностью объекта и большим перепадом высот – около 60 метров. Все материалы доставляли вручную. В процессе также возникла необходимость возвести подпорную стену. По словам строителей, она сделана по всем стандартам, с гидроизоляцией. Закончить работу подрядчик обещает в течение двух недель.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В 2020 году севастопольские ТОСы смогут получить гранты 1-3 млн рублей
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Принимать заявки в департаменте территориального развития начнут весной. В следующем году 23 ТОСа смогут получить гранты в размере от одного …



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