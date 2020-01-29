В 2020 году севастопольцы должны выбрать между электронной и бумажной трудовой книжкой

28 января 2020     14
В 2020 году севастопольцы должны выбрать между электронной и бумажной трудовой книжкой

До конца года севастопольцам необходимо подать письменное заявление работодателю о введении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии.

Исключением станут те, кто впервые устроится на работу в следующем году. Таким людям трудовую книжку оформят сразу в новом формате. Также в связи с принятием изменений в Федеральный закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан России, проживающих на территории Крыма и Севастополя, работодатели будут передавать специалистам пенсионного фонда сведения о периодах работы до их регистрации в российской системе обязательного страхования.

«В течение двух лет, 2020 и 2021 года, все работодатели города Севастополя и Крыма обязаны предоставить в органы пенсионного фонда данные о своих работниках, которые проживали на 18 марта 2014 года в Крыму или в Севастополе, все данные о их трудовой деятельности до момента регистрации в обязательном пенсионном страховании в Российской федерации, то есть до момента регистрации предприятия по российскому законодательству», – рассказала управляющий Отделением Пенсионного фонда России в Севастополе Светлана Бугаенко.

Обращаться по вопросам пенсионного и социального обеспечения севастопольцы могут и в клиентские службы, открытые на базе Севастопольского отделения Пенсионного фонда России. Раньше в городе их было три. Сейчас открылась ещё одна по адресу: улица Николая Музыки, 60а.

В ПФР сообщили, что с 1 января 2020 года пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,6% для 77 тысяч севастопольцев. Также размер материнского капитала проиндексирован на 3%. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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