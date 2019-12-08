В 2021 году в Севастополе появится санавиация

Базой для санитарного самолета может стать военный аэродром Бельбек. В департаменте здравоохранения Севастополя рассматривают его как основной вариант.

Заместитель директора городского департамента здравоохранения Екатерина Кормачева в интервью ТАСС сообщила, что в Севастополе прорабатывается вопрос создания санавиации.

Больных отправляют на лечение в другие регионы либо на автомобиле, либо из аэропорта Симферополя. Таких случаев в году бывает около 20.

«Мы проконсультировались с Минздравом, и нам сказали, что не против, если мы будем использовать самолет санавиации, чтобы отправлять больных за пределы субъекта. Но чтобы принимать самолет, нужен свой аэропорт, и надеемся, что вскоре аэродром Бельбек будет принимать гражданские самолеты», – рассказала Екатерина Кормачева.

Планируется, что после реконструкции Бельбек откроют для деловой гражданской авиации – массового пассажиропотока там не будет.

Покупать для медицинских нужд собственный самолет экономически невыгодно, поэтому в департаменте здравоохранения продумывают вариант заключения договора на использование чужого борта. Услуги санитарной авиации – это одна из составляющих национального проекта «Здравоохранение».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта kemblog.ru

Источник: Вести.Севастополь