Гагаринский район отмечает 44-летие

На сегодня, это самая населённая часть Севастополя. По официальным данным здесь проживает 150 тысяч человек.

13 ноября, свой 44-й день рождения отмечает самый молодой район города – Гагаринский.

Гагаринский район можно считать и самым динамично развивающимся. В нём находится комплекс крупных промышленных предприятий, научно-исследовательские институты, учебные заведения, медицинские, оздоровительные и дошкольные учреждения. Из более чем 1000 жилых домов, 70% было построено за последние 20 лет.

С праздником Гагаринский район поздравили Екатерина Алтабаева, Татьяна Лобач, Алексей Ярусов и творческие коллективы Дворца культуры рыбаков. Почётным жителям вручили грамоты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь