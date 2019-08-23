Газета «The Guardian» признала, что крымский фестиваль «Таврида-АРТ» проходит в России

Фотография, сделанная в Крыму на форуме «Таврида-АРТ» фотокорреспондентом агентства ТАСС Сергеем Мальгавко, попала в подборку 20 лучших снимков дня из разных уголков мира. Такую подборку ежедневно публикует британское издание «The Guardian». Но самое интересное другое – эту фотографию газета выложила с подписью «Крым, Россия», сообщает ТАСС.

Раньше британские журналисты все фотографии, сделанные на полуострове, подписывали «Крым. Украина», потому что официальная позиция газеты – не признавать полуостров российской территорией.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» проходит сейчас под Судаком.

Фото ТАСС

Источник: Вести.Севастополь